Ylilääkärin kuppi nurin: Miten tämä idiotismi on mahdollista?

Hallitus valmistelee yhä lakiesitystä pakkotesteistä rajalle.

Ylilääkäri Harri Tohmo hämmästelee, miten rajan koronatoimia ei vieläkään ole saatu kuntoon. Hän on jakanut Twitterissä tammikuun uutisen Itä-Euroopasta karanteenien ohi Suomeen tulleista rakennusalan työntekijöistä.

– Miten tää idiotismi vuoden harjoittelun jälkeen on edelleen mahdollista?, Tohmo ryöpyttää.

Hän viittaa tästä löytyvään Taloussanomien juttuun reilun kuukauden takaa. Siinä kerrotaan, että Itä-Euroopasta tuli tuolloin Suomeen joululomilta tuhansia ulkomaalaisia rakennusmiehiä maista, joissa koronaepidemia ei ole hallinnassa. Rakennusmiesten kerrottiin asuvan kimppakämpissä useamman henkilön huoneissa, joissa taudin leviämistä ei käytännössä voi estää. Karanteeneja ei jutun mukaan noudateta.

Yhtenä ongelmana rajoilla on pidetty mahdollisuutta kieltäytyä testeistä. Näin saattaa toimia työntekijä, joka ei halua menettää mahdollisuuttaan työntekoon Suomessa.

Ratkaisuksi on tarjottu pakkotestausta. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on kuitenkin kipuillut asian kanssa.

– Oikeusministeriö on tehnyt useita huomioita, joiden mukaan esitystä on muokattu ja korjattu. Tämä on oikeudellisesti haastava kokonaisuus, koska kyse on ihmisten perusoikeuksista, Marin sanoi keskiviikkona Säätytalolla hallituksen istunnon edellä.

Hallitus on aiemminkin valmistellut pakkotestauslakia, mutta eduskunnan perustuslakivaliokunta ei ole hyväksynyt mallia. Tällä hetkellä testaus rajoilla perustuu vapaaehtoisuuteen.

Miten tää idiotismi vuoden harjoittelun jälkeen on edelleen mahdollista? Rakennusliiton puheenjohtaja: Itä-Euroopasta saapuu tuhansia raksa­miehiä ilman testejä ja karanteeneja – pelkää isoa tauti­rypästä – Taloussanomat – Ilta-Sanomat https://t.co/DXeKUAuBOG — Harri Tohmo (@harrtohm) February 13, 2021