Ylilääkäri Ylelle: Pahin on vielä edessä

Eeva Ruotsalaisen mukaan liikkumisen rajoitukset ovat nyt tarpeen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:in apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kannattaa liikkumisrajoitusten määräämistä pahimmille epidemia-alueille.

Tartuntatapausten määrän kasvu tasaantui Ruotsalaisen mukaan viime viikolla, mutta kansalaisten liikkumisen rajoittaminen toisi toivottua apua epidemian hillintään, kun kodin ulkopuolisten henkilöiden tapaaminen vähenisi.

Vaikka uusien tartuntatapausten määrä HUS-alueella on tasaantunut, Ruotsalaisen mukaan epidemiatilanne on edelleen vaikea ja pahin sairaalahuippu on edessä.

– Kyllä minä katson, että liikkumisrajoitukset ovat tällä hetkellä tämän tautitilanteen takia tarpeen, Ruotsalainen sanoi maanantaina Ylen A-studiossa.

Ruotsalaisen mukaan tartunnan jäljitys on osin sakannut ja HUS-alueella ollaan oltu ”löysässä hirressä” viime joulukuusta lähtien.

Hallitus on maanantaista lähtien neuvotellut liikkumisrajoitusten määräämisestä pahimmille epidemia-alueille. Neuvottelut jatkuvat tänään tiistaina.