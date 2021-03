Ylilääkäri Ylellä: Suomi-neidon lääkitys ei ole kohdallaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

HUS:n Markku Mäkijärven mukaan epidemialuvut ovat korkeammalla kuin koskaan aiemmin.

HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärveä haastateltiin Ylen aamussa. Hänen mukaansa koronatilanne on vaikea niin epidemian kuin ratkaisujenkin kannalta.

– Lääkärinä sanoisin, että lääkitys ei ole ihan kohdallaan. Jos Suomi-neito olisi minulla potilaana, niin kertoisin, että kuumetta on ja tulehdusarvot ovat vielä korkealla, Markku Mäkijärvi sanoi.

– Mitä se sitten on? Sehän on kokonaisuus. Se täytyy sitten miettiä erikseen.

Mäkijärven mukaan tartuntojen määrässä ollaan nyt korkeammalla tasolla kuin koskaan epidemian aikana. Joulun alla oltiin kovin huolissaan Uudenmaan 600-800 viikkotartunnasta, mutta nyt ollaan 3000 viikkotartunnan tasolla.

– Meille on käynyt kuin sille kuuluisalle sammakolle siinä padassa. Me on totuttu tähän lämpimään veteen, eikä tunnu enää ollenkaan lämpimältä – saati sitten kuumalta.

Hän huomautti koronapotilaita olevan paljon ja heidän hoitonsa olevan pois muilta.

– Sitten kun puhutaan koko epidemian voittamisesta: meillä on vielä pitkä matka siihen. Ja sitä pitäisi miettiä, että haluammeko sinne määränpäähän nopeammin vai hitaammin? Se vaikuttaa niihin keinoihin ja vaikuttaa myös siihen kuinka tiukkaa tulee olemaan niiden noudattaminen.

Mäkijärvi siteerasi HUS:n potilasennustetta, jonka mukaan koronan vuoksi olisi 120-130 potilasta hoidossa pääsiäisen yli. Tehohoidossa olisi yli 30.

– Tiukilla ollaan jo noilla luvuilla, mutta tiukemmalle saatetaan joutua. Kantokyky saattaa vaarantua, Mäkijärvi totesi Ylen aamussa.

Hän näki kaksi vaihtoehtoa.

– Näillä rajoituksilla todennäköisesti lähdemme liukumaan pikkuhiljaa alaspäin, mutta edelleen pysymme pitkään korkealla. Jos tiukennamme (rajoituksia) ja onnistumme siinä, niin tulisimme nopeammin alas.

Jälkimmäinen olisi Markku Mäkijärven mukaan turvallisempaa epidemian hallinnan kannalta ja terveydenhuollon kantokyvyn kannalta.

– Silloin kun potilas sairastuu tulehdustautiin, niin lääkäri määrää antibioottia riittävän vahvan ja pitkän annoksen, jotta bakteeri kuolee ja tauti paranee. Ei siinä arvata sitä lääkeannosta, millä se tauti jäisi kitumaan ja potilas kärsimään.

– Vähän samalla logiikalla ajattelen (koronaepidemiasta).