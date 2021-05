Ylilääkäri vetoaa: Koronan ylläpito lapsissa estää immuniteetin kaikilta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viruksen leviäminen nuorissa ikäryhmissä voi olla uhka riskiryhmille.

Anestesiologian ja tehohoidon ylilääkäri Harri Tohmo muistuttaa, että pelkästään rokottaminen ei riitä koronavirusepidemian pysäyttämiseksi.

– Lasten sairastuttaminen aikuisten rokotekattavuuden täydentämiseksi on eettisesti väärin. Epidemian jättäminen vapaaksi osassa väestöä pilaa sen, mitä väestön rokottamisella tavoitellaan, Harri Tohmo kirjoittaa Twitterissä.

Osa Suomessa käytettävistä koronarokotteista on tarkoitettu yli 16-vuotiaille ja osa yli 18-vuotiaille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan tätä nuorempien rokottaminen tulee ajankohtaiseksi vasta sitten, kun lapsia koskevaa tutkimustietoa on kertynyt riittävästi ja rokotteiden myyntilupia on laajennettu koskemaan lapsia.

Euroopan lääkevirasto EMA:n odotetaan hyväksyvän Pfizerin rokotteen 12–15-vuotiaille myöhemmin toukokuussa. Vastaava päätös on tehty jo Yhdysvalloissa.

Osa tutkijoista on ollut huolissaan koronaviruksen leviämisestä, jos lapset jätetään pysyvästi rokotehankkeen ulkopuolelle. Monet oireettomat tapaukset voivat ajan myötä ”vuotaa” riskiryhmille, jos tarpeeksi kattavaa laumasuojaa ei saavuteta.

– Epidemian ylläpitäminen lapsissa ja nuorissa (rokottamattomuus) estää väestötason immuniteetin saavuttamista muuten kuin tarkoituksellisesti sairastuttamalla lapset ja nuoret, Harri Tohmo sanoo.

