Ylilääkäri vakavana: Näin vaarallinen korona on lapsillekin

Sanna Stålnacke muistuttaa, että koronavirus on vakavampi tauti kuin influenssa, myös lapsilla.

Apulaisylilääkäri Sanna Stålnacke varoittaa Twitterissä, että koronavirus on vaarallinen myös lapsille. Tviittinsä yhteydessä hän on jakanut brittiläisen The Lancet-aikakauslehden artikkelin koronaviruksen

Artikkelin mukaan tutkimuksissa on ilmennyt, että 11-17 -vuotiaiden lasten kuolleisuus oli kymmenkertainen koronaviruksen saaneiden joukossa verrattuna saman ikäryhmän potilaisiin, joilla oli influenssa. Tehohoidon tarve oli tutkimuksen mukaan suurin alle 5-vuotiaiden potilaiden keskuudessa.

– Korona on vakavampi tauti kuin influenssa, valitettavasti myös lapsilla. Torjuntatoimiin on suhtauduttava nyt vakavasti, oli arki tai juhla.

Suomessa koronarokotukset aloitettiin viime sunnuntaina. Suomessa ei toistaiseksi rokoteta alle 16-vuotiaita.

– Toivottavasti lapsetkin pääsevät aikanaan rokotusten piiriin, Stålnacke kirjoittaa Twitterissä.

