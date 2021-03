Ylilääkäri tuomitsee Tukholman koronamielenosoitukset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsalaislääkäri Johan Styrud pitää marssia vastuuttomana.

Ruotsalaislääkäri kritisoi Tukholmassa lauantaina järjestettyä koronavirusrajoitusten vastaista marssia (ruots. ”Tusenmannamarschen”) sekä sille osallistuneita ihmisiä, Aftonbladet uutisoi. Marssiin otti osaa noin 500 ihmistä. Sen järjestäjä on organisaatio nimeltään Frihet Sverige.

Danderydin sairaalan ylilääkäri Johan Styrudista on vastuutonta ja tuomittavana jättää noudattamatta rajoituksia, jotka perustuvat tieteeseen. Hän myös pitää huonona sitä, että marssille on tullut osallistujia Tukholman ulkopuolelta nyt, kun Ison-Britannian virusmuunnos leviää monilla alueilla.

– En olisi voinut kuvitella, että voitaisiin tehdä jotain tällaista. [Se,] että ihmisiä tuli tänne lisäksi muistakin paikoista kuin Tukholmasta on täysin hullua, Styrud sanoo.

Ylilääkäri mainitsee esimerkkinä myös internetissä vaikuttavat koronan olemassaolon kieltävät yhteisöt.

– Tällä hetkellä verkossa on melko paljon liikkeitä, jotka eivät usko koronaan tai rokotteisiin. Sanon vain: Tule sairaalaan katsomaan millaista elämä on täällä, niin olet vakuuttunut siitä, että se on vaarallinen, tappava sairaus.