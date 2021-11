Ylilääkäri TS:lle: Tehohoitoa vaativat leikkaukset joudutaan siirtämään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Torstaina Tyksissä oli osastolla hoidettavana 13 koronapotilasta, joista seitsemää hoidettiin teho-osastolla.

– Tilanne on erittäin huolestuttava. Varsinais-Suomen kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 276 sataa tuhatta asukasta kohden, se on ennätyksellisen korkea. Koronapotilaat pystytään hoitamaan, mutta se tarkoittaa, että muiden potilaiden hoito voi viivästyä, jos tehohoitopaikkoja ei ole käytettävissä, sanoo Turun yliopistollisen keskussairaala Tyksin sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön ylilääkäri Esa Rintala Turun Sanomille.

Se tarkoittaa, että esimerkiksi tehohoitoa vaativat leikkaukset joudutaan siirtämään koronapotilaiden hoitamisen vuoksi. Myös onnettomuus, jossa uhrit tarvitsisivat tehohoitoa keikauttaisi äärirajoilla olevan tilanteen nopeasti kriittiseksi.

– Tehopotilaiden määrät ovat nyt jo yli äärirajojen, Rintala sanoo.

Rintalan mukaan valtaosa Tyksissä hoidettavista koronapotilaista on rokottamattomia.

Infektiotautien ylilääkärillä onkin vahva viesti ihmisille.

– Rokotukset on otettava.