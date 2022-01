Ylilääkäri TS:lle: STM ohjailee asiantuntijoita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Esa Rintalan mukaan sosiaali- ja terveysministeriön toiminta on ennenkuulumatonta.

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) hygienia- ja infektiontorjuntayksikön ylilääkäri Esa Rintala arvostelee sosiaali- ja terveysministeriötä (STM) Turun Sanomille.

Hän näkee, että STM tahtoo koronan hoidossa eri asioita kuin kunnat ja sairaanhoitopiiri. Ministeriö tahtoisi tiukempia rajoituksia, tiukempaa testausta ja tiukempia karanteeneja kuin mihin kunnat pystyvät.

Rintalan mukaan on ennenkuulumatonta, että STM ohjailee asiantuntijoita kuten THL:ää.

– Viimeisen 30 vuoden ajan THL on ollut se suvereeni asiantuntija, jota ministeriö on kuullut hyvinkin paljon. Nyt asia on kääntynyt toisin päin, ja STM ohjaa, mitä asiantuntijat tekevät.

Useat kaupungit ovat luopuneet sairastuneiden eristyspäätöksistä. Rintala näkee tämän selkeänä esimerkkinä siitä, että kunnat toimivat nyt toisin kuin mitä ministeriö haluaa.