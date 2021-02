Ylilääkäri synkkänä: Suomen hybridistrategia on pelkkä unelma

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Harri Tohmon mukaan tukahdutus on korvattu sanalla luovutus.

Ylilääkäri Harri Tohmo herättelee päättäjiä entistä herkemmin tarttuvien koronavirusvarianttien uhasta. Suomen strategiaa hän arvioi synkästi.

Tohmo toteaa Twitterissä, että hallituksen ”hybridistrategiaksi” kutsuttu testaa, jäljitä, eristä, hoida -malli ei ole mikään strategia vaan pelkkä unelma.

– Suomen hybridistrategiassa TUKAHDUTUS on korvattu sanalla LUOVUTUS, hän jatkaa.

Ylilääkäri varoitti eilen Suomen koronatilanteen olevan nyt paljon heikompi kuin viime vuoden helmikuussa, kun epidemia oli meillä aluillaan. Maailmalla alaa valtaavat aiempaa herkemmin tarttuvat virusvariantit ovat Harri Tohmon mukaan vaarassa laajentua pandemian tasolle, eivätkä rokotteet ehdi ratkaista tätä kevättä.

– Mennään näin, ohraisesti käy, Tohmo totesi.

Hän on kummastellut keskeisten viranomaisten lausuntoja muuntoviruksesta. Vielä viime viikolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL totesi, ettei ole täyttä varmuutta, onko Suomessa havaituissa varianttitapauksissa kyse väestössä leviämisestä vai vain matkustaneisiin liittyvistä tunnetuista ketjuista.

– Kannattaa odottaa niin kauan että ollaan 100% varmoja ”siitä että onko kyse väestössä leviämisestä” joka on niin kauan että 100% on muuntoviruksia. Ja onnistuuhan se, kun yritetään. Istutaan käsien päällä, on meillä aikaan, sitä tulee toisesta päästä aina lisää (kunnes loppuu), Tohmo lataa sarkastisesti.

Päättäjiä ylilääkäri soimaa vastuunkannon puutteesta.

– Yksikään suomalainen ministeri tai korkea virkamies ei ole sanonut että ”minä vastaan” (kuuluisi ensisijaisesti PM rooteliin). Johtamisen ja vastuunkannon vaje on halvaannuttanut koko komentoketjun.

