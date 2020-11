Ylilääkäri Sanna Marinille: Ennen kuin Suomi on uusi Ruotsi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehohoitolääkäri huomauttaa, että myös pahasti koronakriisissä rypevissä maissa meni pari kuukautta sitten hyvin.

Anestesiologian ja tehohoidon ylilääkäri Harri Tohmo on jakanut Twitterissä Suomen koronaepidemian kehitystä kuvaavan kaavion. Sen perusteella koko Suomen epidemia on todellisuudessa koko ajan kasvanut, jos Vaasan epidemian kehitys otetaan luvuista pois.

− Varsin ikävän näköinen kulmakerroin, ulkomaanuutisista tuttu, Harri Tohmo kirjoittaa.

Hän osoittaa viestinsä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.) ja pääministeri Sanna Marinille (sd.) ja sanoo, että Suomi voi vielä pelastaa taloutensa ja kansalaisten terveyden, jos niin halutaan.

− Valtioneuvostolta toimia ennen kuin Suomi on uusi Ruotsi, Ranska, UK. Pari kuukautta sitten niissäkin meni hyvin, ylilääkäri Tohmo huomauttaa.

Ruotsin koronavirustilanne on kiihtynyt viime viikkoina vauhdilla. Maa on tiukentanut marraskuun alussa entisestään viruksentorjunnan toimiaan ja kehottaa leviämisalueilla asuvia ihmisiä välttämään fyysisiä kontakteja ja julkista liikennettä.

Ruotsin terveydenhuolto on paikoittain jo alkanut kuormittua. Ikääntyneiden tartuntojen määrä on myös alkanut kasvaa. Koronaviruksen kuolonuhreja on maassa nyt noin 6000.

Pääministeri Stefan Löfven (sd.) kuvasi tiistaina Ruotsin tilannetta hyvin vakavaksi.

