Ylilääkäri kertoo TS:ssa: Nämä tuotteet voivat tepsiä krapulaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varsinaista hoitokeinoa ei ole, mutta omaa oloaan voi helpottaa muutamalla tavalla.

A-klinikka Oy:n avohoitopalvelujen ylilääkäri Markus Partanen paljastaa Turun Sanomille, että runsaasta maitotuotteiden käytöstä saattaa olla apua krapulan aiheuttamiin pitkittyneisiin oireisiin.

Niiden vaikutus perustuu suureen kalium-, kalsium- ja magnesium-pitoisuuksiin. Alkoholi vähentää näiden aineiden pitoisuutta kehossa, jonka vuoksi maitotuotteet voivat auttaa paikkaamaan puutostilaa.

Omaa oloa voi Partasen mukaan helpottaa myös nauttimalla hiilihydraattipitoista ruokaa, ei-alkoholipitoisia juomia, juomalla runsaasti vettä, lepäämällä ja jopa kevyellä liikunnalla. Varsinaista parannuskeinoa krapulaan ei kuitenkaan ole.

– Jos on nestevajetta, päänsärkyä, pahoinvointia tai heikotusta, apteekista ilman reseptiä saatavista närästys- ja särkylääkkeistä voi olla apua, ylilääkäri Partanen vinkkaa TS:lle.

– Juomisen aikana krapulaa pystyy lieventämään juomalla vettä, vähentämällä kokonaisalkoholimäärää, välttämällä humalajuomista ja jakamalla annokset pidemmälle ajalle. Alkoholia nauttiessa kannattaa syödä jotain: silloin alkoholin imeytyminen hidastuu ja krapulaoireet voivat olla lievemmät, Partanen ehdottaa.

Pihlajalinnan päihdesosiaalityöntekijä-kouluttaja Jyrki Lausvaara sen sijaan tyrmää yleisen kikan, jonka mukaan seuraavana päivänä nautitulla alkoholijuomalla, niin sanotulla ”tasoittavalla” voisi lievittää krapulaa.

– Ainoa, mikä auttaa, on lepo ja aika. Helpotusta voi toki hakea erilaisista asioista: eräs artisti totesi, että juotava jugurtti toimii krapulalääkkeenä, koska se on helppo oksentaa. Jotkut taas ajattelevat, että sillä se lähtee, millä tulikin, eli loiventamalla. Tosiasiassa loivennus aiheuttaa uuden humalan ja siirtää krapulaa eteenpäin, Lausvaara kertoo.

Krapula on alkoholin käytöstä seuraava vieroitusoire. Oireilu alkaa yleensä 4-12 tunnin kuluttua juomisesta ja on pahimmillaan noin 1-2 vuorokauden jälkeen juomisen lopettamisesta. Oireet pahenevat, kun alkoholi on poistunut kokonaan elimistöstä.