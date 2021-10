Ylilääkäri MTV:lle: Tämä voisi houkutella nuoria rokotepisteille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kannustimet eivät perinteisesti ole Hanna Nohynekin mukaan olleet Suomessa tapana.

Keskustelu rokotetahdin hidastumisesta ja etenkin nuorten rokottekattavuudesta on käynyt viime aikoina vilkkaana. Tavoitteena on, että valtakunnallisista rajoituksista ja suosituksista luovutaan, kun yli 12-vuotiaista 80 prosenttia on rokotettu kahteen kertaan.

Nyt etenkin nuorten koronarokotukset laahaavat, ja osa asiantuntijoista onkin esittänyt erilaisia kannustimia rokotteen houkuttelevuuden parantamiseksi.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek suhtautuu kannustimiin varsin kylmästi. Näihin ei ole Suomessa aikaisemminkaan turvauduttu, hän toteaa MTV:n haastattelussa. Rokote pitäisi ottaa aivan muista syistä, Nohynek korostaa.

– Toivon, että se tapahtuisi sitä kautta, että suomalaiset huolehtisivat läheisistään ja siihenkin oma rokottaminen tuo suuren turvalisän, Nohynek

Täysin THL:n ylilääkärikään ei ideaa tyrmää. Etenkin nuoret on Nohynekin mukaan houkuteltava rokotuspisteille.

– Hyvä kannustin voisi olla se, että kaksi rokoteannosta mahdollistaisi pääsyn konsertteihin, ravintoloihin ja muihin vastaaviin – se varmaankin on perusteltavissa, hän pohtii MTV:lle.