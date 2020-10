Ylilääkäri MTV:lle: Nuorten sairastuessa tulee tartuntoja myös iäkkäämmille

HUS:in Asko Järvisen mukaan asetettujen rajoitusten vaikutukset näkyvät hieman viiveellä.

Suomessa koronavirustartuntoja on todettu viime aikoina erityisesti nuorilla. HUS:in infektiotautien ylilääkäri Asko Järvisen mukaan aiemmat esimerkit osoittavat, että nuorten tartunnat johtavat myös vanhempien ikäryhmien tartuntoihin, MTV uutisoi.

– Muista maista tiedetään, että nuorten sairastuessa tulee viiveellä tartuntatapauksia myös iäkkäämpään väestönosaan, jossa riskit vaikean taudin ilmaantumiselle ovat isommat, Järvinen toteaa.

Eniten koronavirustartuntoja on THL:n tilastojen mukaan todettu 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa tartuntamäärä on lähes 2 800. Toiseksi eniten tartuntoja on tätä vanhemmassa ikäryhmässä, 30–39-vuotiailla, joilla tartuntoja on todettu noin 2 100.

Mutta vaikka tartuntoja on todettu nyt paljon, sairaalahoidossa on yhä vain melko vähän ihmisiä. Tämä johtuu osin tartunnan saaneiden iästä.

– Nuorten riski joutua sairaalahoitoon on huomattavasti pienempi. Toinen selittäjä vähäiselle sairaalahoidon tarpeelle on, että pienempi osa tartunnoista jää nyt piiloon verrattuna kevääseen, Järvinen sanoo.

Suomi on Järvisen arvion mukaan kiihtymisvaiheessa koronaviruksen leviämisen suhteen, mutta tilanne on melko rauhallinen. Hän myös huomauttaa, että asetettuja rajoitusten teho nähdään vasta hieman viiveellä.

– Tiedetään, että rajoitusten pitäisi tulla kohtalaisen varhain, että ne toimisivat. Tällä hetkellä katsoisin, että voitaisiin odottaa säädettyjen rajoitusten vaikutusta, ja siinähän menee viikosta kolmeen, ennen kuin nähdään ovatko ne toimineet, Järvinen toteaa.

Positiivisia ennakkotapauksia kuitenkin on.

– Samantyyppisiä toimenpiteitä on tehty muissa maissa, ja esimerkiksi Tanskan esimerkki antaa toivoa, että tautitapaukset voivat lähteä laskuun.