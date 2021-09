Ylilääkäri koronasta Ylelle: Ei kaikkia tapauksia tarvitse löytää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lievän infektion saaneet rokotetut eivät rasita sairaalakapasiteettia, joten ”vähäoireisista emme oikeastaan ole kiinnostuneita”.

Yle Uutiset on haastatellut korona-asiantuntijoita testauksen vähenemisestä. He kertovat, miksi se ei uhkaa Suomen epidemiatilannetta.

Turun yliopiston virologin Ilkka Julkusen mielestä koronapandemian nitistämisessä aletaan olla voiton puolella.

– Tilanne on menossa hirveän hyvin eteenpäin, kun rokotekattavuus nousee edelleen. Kaiken kulmakivi on, että rokotekattavuus saadaan korkeaksi, niin oletettavasti pandemiastakin päästään pikku hiljaa eroon, Ilkka Julkunen sanoo Ylelle.

Hänen mielestään on oikein, että kaksi rokoteannosta saaneiden oireilevienkin systemaattisesta testauksesta voidaan luopua.

– On arvioitu, että infektion todennäköisyys on kaksi kertaa rokotetuilla kymmenen kertaa pienempi kuin rokottamattomilla, jolloin jäljityksen hyötysuhde on hirveän matala. Jos löytyisi joku rokotettu viruksen kantaja, hänkin todennäköisesti levittäisi virusta hirveän pieniä määriä, koska rokotteen immuunisuoja vähentää viruksen määrää elimistössä.

– Mielestäni ei ole mitää järkeä testata vaikka esimerkiksi viittäsataa ihmistä, jos sieltä löytyy vaikka yksi positiivinen tapaus. Jos lasketaan vaikka testauksen hinnaksi sata euroa, niin se on 50 000 euroa ja kaikki se työ lisäksi. Valtava raha ja työmäärä sellaiseen, joka ei oikeastaan vaikuta mihinkään, Julkunen toteaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Tuija Leino sanoo, että ”tällä hetkellä ei ole tarvetta löytää kaikkia tapauksia”.

– Vähäoireisista emme oikeastaan ole kiinnostuneita, Tuija Leino sanoo Ylelle.

Hänen mukaansa kaksi kertaa rokotetut kyllä pystyvät tartuttamaan ja he voivat saada infektion, mutta se on paljon harvinaisempaa.

– Rajoituksilla lähdettiin siirtämään tartuntoja, jotta ehdittäisiin saada rokote. Rajoituksilla ei virusta mitenkään katoamaan saada ja tavallaan avaaminen on ollut koko ajan lähtökohta. Mitään kerta-avauksia tällä rokotuskattavuudella ei vielä kannata tehdä, mutta kyllä vähitellen rajoituksia täytyy alkaa purkaa.