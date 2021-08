Ylilääkäri koronasta: Käyrät jo laskussa, mutta vuorokaudessa potilaita puolet lisää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varsinais-Suomen koronatilanteen arvioidaan kohentuneen viime viikon jälkeen.

Varsinais-Suomi pysyy edelleen leviämisvaiheessa, vaikka maakunnan tartuntamäärät ovat laskeneet viimeisen viikon aikana.

Sairaanhoitopiirin kahden viikon ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on 185, kun vastaava luku oli viikko sitten 203. Positiivisten koronavirustestien osuus on laskenut 5,6 prosentista 4,9 prosenttiin.

– Tässä aallossa pahin on toivottavasti ohi ja käyrät ovat laskussa. Potilaiden määrä sairaanhoidossa on kuitenkin kasvussa. Tällä hetkellä Tyksissä on 12 koronapotilasta hoidossa, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala toteaa tiedotteessa.

Potilaiden määrä on kasvanut neljällä eiliseen verrattuna. Alueen suosituksiin ei tehty muutoksia tiistaina koronakoordinaationryhmän kokouksessa.

– Jotta saamme tartuntamäärät yhä alemmas, meidän täytyy noudattaa voimassa olevia suosituksia, käyttää maskia ja muistaa turvavälit. Toivomme, ettemme joutuisi kiristämään voimassa olevia suosituksia, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Maakunnan asukkaista jo lähes 70 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Deltamuunnokselta suojautuminen edellyttää kahta annosta, jonka on saanut reilut 40 prosenttia varsinaissuomalaisista.

Pietilä muistuttaa, että myös täysin rokotettu ihminen voi saada koronatartunnan. Turvavälejä ja maskeja suositellaan edelleen.

– Meidän on vielä jaksettava, kunnes yleinen rokotekattavuus on tarpeeksi hyvä, johtajaylilääkäri jatkaa.

Opiskelijoiden rokotuskattavuus ei ole turvallisella tasolla

Suosituksissa korostetaan, että kaikissa lähiopetustilanteissa oppilaat ja opetushenkilökunta käyttävät maskia peruskoulun neljäsluokkalaisista alkaen kuntakohtaista harkintaa käyttäen.

Esa Rintalan mukaan opiskelijatapahtumia ei ole nyt viisasta järjestää ollenkaan, sillä opiskelijoiden rokotuskattavuus ei ole vielä turvallisella tasolla. Lisäksi on huomioitava ravintolarajoitukset ja AVI:n kokoontumisrajoitukset.

– Opiskelijabileiden aika ei ole nyt, Rintala sanoo.

#koronafi

🔹Varsinais-Suomen koronatilanne on vähän parantunut.

🔹Maakunta pysyy kuitenkin edelleen leviämisvaiheessa.

🔹Varsinais-Suomen asukkaista jo melkein 70 prosenttia on saanut ensimmäisen annoksen koronarokotetta.#YhdessäKoronaaVastaan

👉https://t.co/0DNjg9jMfa — Tyks, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (@TyksVsshp) August 17, 2021