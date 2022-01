Ylilääkäri IS:ssa: Uudenmaan ulkopuolella epidemia vasta ottamassa vauhtia

Hallitus ilmoitti tiistaina harkitsevansa rajoitusten lieventämistä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin ylilääkäri Asko Järvinen toteaa Ilta-Sanomille tilanteen olevan sikäli hankala, että tartuntatautitilannetta ei voida enää seurata tartuntamäärillä.

Tartuntoja on niin paljon, että moni potee kotonaan, markettien pikatestien varassa, eivätkä ne testaukset kirjaudu enää virallisiin tilastoihin.

– Se tekee tilanteen tietämisen ja ennakoimisen vähän hankalaksi. Mutta jos katsotaan HUS-alueen erikoissairaanhoidon potilaita, niin se luku on tullut pikkuisen alas jo vajaan kahden viikon ajan. Päivystyspoliklinikoilla ja ensihoidossakin näkyy pientä rauhoittumista. Tiedämme, että tämä tulee viikon-kahden viiveellä, joten siinä mielessä tämä näyttää aika hyvältä, hän sanoo.

Järvisen mukaan kansainväliset laskelmat tietävät koronan omikron-version huipun kestävän ilman rajoituksia kolmesta viiteen viikkoa.

– Tämä viittaisi meillä nyt siihen, ettei terveydenhoidon kuormituksen riski ole enää samaa tasoa kuin aikaisemmin ja silloin voidaan pohtia rajoitusten vähittäistä purkamista.

Järvinen kuitenkin kehottaa varovaisuuteen ja olemaan purkamatta liikaa rajoituksia liian nopeasti.

– Meillä on edelleenkin tautiin sairastumatonta väestöä niin paljon, että jos taudin annettaisiin vapaasti edetä, olisi riski, että terveydenhuollossa tulisivat tiukat paikat selvitä kaikkien potilaiden kanssa.

Edellä kuvattu kehitys on tapahtunut Uudellamaalla.

– Jos katsotaan muuta maata, siellä yleiskuva on ollut paljon rauhallisempi, ainakin suurimmaksi osaksi. Eli todennäköisesti muualla epidemia on vasta ottamassa vauhtia ja tilanne voi vielä vaikeutua. Siellä on kuitenkin se etu meihin (Uuteenmaahan) verrattuna, että tammikuun alkupuolella on ehditty antaa paljon kolmansia rokoteannoksia, mikä voi rauhoittaa tilannetta, Järvinen arvioi Ilta-Sanomille.