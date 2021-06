Ylilääkäri IS:lle: Tässä piilee suurin koronariski

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa juhlitaan ylioppilaita, kesähäitä ja rippijuhlia. Juhannukseen on aikaa kolme viikkoa.

Koronavirustartunnan riski on olemassa tänä kesänäkin, vaikka enemmistö juhlavieraista olisikin jo rokotettu kertaalleen tai kahdesti, uutisoi Ilta-Sanomat. Rokotus suojaa heitä itseään taudilta, mutta toistaiseksi ei ole takeita siitä, estääkö rokote heitä tartuttamasta koronavirusta rokottamattomiin vieraisiin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin ylilääkäri Asko Järvinen arvioi Ilta-Sanomille, että alkukesä on juhlien järjestämisen kannalta vielä hankalaa aikaa.

Hänen mukaansa kesän loppua kohti tautitilanne alkanee jo helpottaa, kun suurin osa aikuisista ja entistä useampi nuori on saanut ensimmäisen rokotuksen ja toinen rokotuskierros on saatu hyvin aluilleen.

– Niin kauan kuin tautia kuitenkin on ja ihmiset kokoontuvat yhteen, kukaan ei voi taata, etteikö tartuntoja syntyisi, Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa olisi hyvä, jos kesällä pidettävissä juhlissa juhlaväen vierailuja voisi porrastaa.

– Porrastuksen voisi toteuttaa esimerkiksi siten, että rokotetut tulisivat juhliin omalla vuorollaan ja rokottamattomat omallaan. Iäkkäät ja riskiryhmiin kuuluvat puolestaan juhlisivat eri aikaan kuin muut.

Järvinen suosittelee, että juhlien isäntäväki pyrkisi välttämään kontakteja kahden viikon ajan ennen juhlien järjestämistä. Hän toteaa, että suurin riski kesän juhlissa liittyy juuri isäntäväkeen.

– Jos isäntäväellä on tartunta, niin silloinhan he altistavat koko porukan, vaikka vierailuja olisikin porrastettu. Olisi hyvä, jos isäntäväki välttäisi kahden viikon ajan kontakteja ennen kuin he järjestävät juhlat.