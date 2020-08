IS: Ylilääkärin mukaan Suomi on herkässä vaiheessa

Koronaepidemia on voimistunut.

Tartuntalukujen nousu on yhteydessä höllentyneisiin liikkumisrajoituksiin, kertoo HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Suomalaisten ulkomaanmatkailu lisääntyi huomattavasti 13. heinäkuuta, kun hallitus helpotti matkustusrajoituksia. Samana päivänä poistettiin myös ravitsemusliikkeiden aukioloja ja asiakasmääriä koskeneet rajoitukset.

– Olemme palaamassa ihmisten liikkuvuuden osalta lähes pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta pandemia ei ole ohitse – siksi tämä tilanne on nyt erityisen herkässä vaiheessa. Kansalaisten varotoimenpiteiden ylläpitäminen onkin nyt ehdottoman olennainen asia, jotta tautitapaukset eivät lähde leviämään entisestään, Ruotsalainen sanoo Ilta-Sanomille.

Terveyden- ja hyvinvointilaitos ilmoitti tiistaina, että Suomessa todettiin vuorokauden aikana 17 uutta koronatapausta ja virukseen on kuollut perjantain jälkeen kaksi ihmistä. Suomessa todettiin koko heinäkuussa vain yksi koronakuolema.

HUSin alueella todettiin viime viikolla 49 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja oli matalimmillaan heinäkuun toisella viikolla vain 16.

– Tämä on huolestuttava trendi. Lukujen nousu ei ole ollut dramaattista, mutta selkeää nousua on kuitenkin tapahtunut, Ruotsalainen toteaa.

Koronaa on todettu Euroopasta palanneilta suomalaisilta. Lisäksi altistumisia on esiintynyt erilaisissa juhla- ja yleisötilaisuuksissa.

Ruotsalainen ei usko altistumistilanteiden ainakaan vähenevän elokuussa.

– Minua huolestuttaa erityisesti se, että ihmisten liikkuvuus kasvaa tulevina viikkoina merkittävästi, kun koulut alkavat, ihmiset palaavat lomilta ja etätyöhön, ja yli 500 ihmisen yleisötilaisuudetkin ovat nyt sallittuja. Joukkoaltistuksia alkoi näkyä lisääntyvästi jo silloin, kun rajoituksia ryhdyttiin purkamaan.

Ruotsalaisen mukaan seuraavat viikot näyttäväkin pitkälti sen, mihin suuntaan epidemiatilanne kehittyy Suomessa.