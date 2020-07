Ylilääkäri IL:lle: Näin korona tappaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtaosa koronakuolemista tapahtuu hoitokodeissa ja terveyskeskuksissa.

Husin ylilääkäri Asko Järvisen mukaan koronavirus tappaa uhrinsa kolmella eri tavalla, uutisoi Iltalehti.

Järvisen mukaan koronaan sairastuneiden yleisin kuolinsyy on iän myötä heikentynyt puolustuskyky, joka tappaa etenkin vanhempaa väestöä. Koronavirus on erityisen vaarallinen ihmisille, joilla on jo valmiiksi muita perussairauksia.

Toinen yleinen kuolinsyy on viruksen aiheuttama veritulppa. Veritulpat iskevät etenkin keuhkoihin ja pieniin verisuoniin, ja voivat aiheuttaa nopeasti vakaviakin komplikaatioita. Veritulpasta johtuvia kuolemia on kuitenkin onnistuttu vähentämään lisäämällä verenohennuslääkkeiden käyttöä.

Kolmas, etenkin nuoremmilla potilailla yleinen kuolinsyy on sytokiinimyrsky. Sytokiinimyrskyssä kehon tulehdustila pitkittyy, kun kehon immuunijärjestelmä kääntyy itseään vastaan. Pitkittyessään se aiheuttaa vakavia vaurioita sisäelimille.

– Esimerkiksi keuhkoihin voi kertyä kuollutta solukkoa ja nestettä, mikä vaikeuttaa hapensaantia ja hiilidioksidin poistumista, Järvinen selittää.

Järvisen mukaan etenkin nuoremmat potilaat tulevat sairaalaan vasta noin viikon koronapotemisen jälkeen, jolloin yleinen olotila voi olla merkittävästi huonompi. Oireiden ilmetessä lääkärin luo kannattaakin hakeutua mahdollisimman pian.