Ylilääkäri IL:lle: 200 hengen juhlasta kymmenen uutta tartuttajaa

HUSin johtajaylilääkäri pitää suurtapahtumien koronavirustapauksia vakavana ongelmana.

Eri puolilta maata on kerrottu koronavirustartunnoista ja -altistuksista korkeakouluissa. Perjantaina on uutisoitu 70 henkilön altistuneen koronavirukselle Tampereen yliopistossa. Tartunnat liittyvät todennäköisesti joukkotapahtumaan, jossa on ollut paljon opiskelijoita paikalla. Myös Helsingin yliopiston lääketieteen opiskelijoiden juhlissa on kerrottu tapahtuneen altistuksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo Iltalehdelle haluavansa esittää vakavan vetoomuksen opiskelijoille ja muillekin tapahtumajärjestäjille. Tartuntojen leviämiset opiskelijoiden keskuudessa olivat esillä Husin johdon palavereissa viimeksi perjantaiaamuna.

– Että tässä epidemiatilanteessa harkitsisivat tarkkaan, millaisia tilaisuuksia järjestetään ja kuinka monelle. Jos järjestetään, on erittäin tärkeää huolehtia koronaturvatoimista. Samaan tapaan, kuten aluehallintovirastot ohjeistavat, että yli 50:lle pitää olla koronaturvasuunnitelma ja järjestyksenvalvojat. Vahvasti suositan ja vetoan samantyyppiseen järjestelyyn, Mäkijärvi sanoo.

Satojen opiskelijoiden juhlat hän näkee merkittävänä riskinä.

– Meillä on tietoa näistä isoista tapahtumista, että jos siellä on ollut tartunnanlevittäjä, on myös jatkotartuntoja. Kun altistuneiden määrä on suuri, on valtava työ jäljittää liikkeitä ja asettaa karanteeneja. Husin tilaston mukaan noin 5 prosenttia jatkotartuntoja tulee. Eli 200 ihmisen tilaisuudesta tulee kymmenen uutta tartuttajaa keskimäärin, ja ne lähtevät taas liikkeelle. Tämä on vakava asia.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kiinnitti perjantaina tiedotteessaan huomiota useisiin opiskelijajuhlissa tapahtuneisiin tartuntoihin.

– Tapahtumien järjestäjien on ennakkoon syytä pohtia kriittisesti suurten kokoontumisten järjestämistä. Jos tapahtumia järjestetään, on turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta välttämätöntä huolehtia, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi tiedotteessa.

– Erilaiset juhlatilaisuudet voivat johtaa taudin leviämiseen. Edes lieväoireisena ei tulisi osallistua tapahtumiin tai liikkua julkisilla paikoilla, hän jatkaa.

