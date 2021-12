Ylilääkäri HS:lle: Viruksen leviäminen päivystyksissä todellinen riski

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lieväoireiset ruuhkauttivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin päivystykset joulunpyhinä.

HUSin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä muistuttaa Helsingin Sanomissa, että koronapotilaan ei pidä hakeutua päivystykseen, jos oireet eivät vaadi välitöntä hoitoa.

Lievästi oireilevien koronapositiivisten määrä on johtanut HUS-alueen yhteispäivystyspisteiden ruuhkautumiseen joulunpyhien aikana, Petäjä kertoo.

– On haitallista, jos päivystyksessä on niitä, joiden ei siellä välttämättä tarvitsisi nyt olla. Viruksen leviäminen päivystyspisteillä on todellinen riski, vaikka potilaat voidaankin erotella infektio-oireisiin ja oireettomiin, hän sanoo.

Leviämisriskin lisäksi ruuhkat venyttävät odotusaikoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n sekä sairaanhoitopiirit neuvovat nettisivuillaan, miten lieväoireista koronavirustautia voi hoitaa kotona. Monessa kunnassa on käytössä oma koronaneuvontapuhelin, johon voi soittaa, jos koronaepäily antaa aihetta hakeutua päivystykseen.

– Yhteispäivystysten neuvontapuhelinnumerot eivät ole koronaneuvontanumeroita. Myös ne voivat ruuhkautua. Ennen kuin lähtee päivystykseen, ohjeet kannattaa joka tapauksessa tarkistaa näistä mainituista lähteistä, Petäjä opastaa.