Ylilääkäri HS:lle: Suomessa yli 50 uutta long covid -potilasta päivässä

Risto O. Roineen mukaan pitkittynyt korona voi aiheuttaa neurologisia häiriöitä ja kudostuhoa.

Turun yliopiston neurologian emeritusprofessori ja ylilääkäri Risto O. Roine laskee Helsingin Sanomilla, että jopa viisikymmentä suomalaista voi päivittäin sairastua pitkittyneeseen koronaan eli long covidiin.

Laskelma perustuu tartuntalukuihin. Jos tartunnan saaneista kymmenen prosenttia saa pitkittyneitä oireita, tarkoittaa määrä 500 päivittäisen tautitapauksen kohdalla viittäkymmentä tapausta.

Roineen mukaan luku voi todellisuudessa olla tätäkin suurempi.

– Osa koronatartunnoista on kuitenkin jäänyt tilastoimatta, joten pelkään, että luku on todennäköisesti suurempi. Varoituksen sana long covidin osalta on paikallaan, Risto O. Roine sanoo ja toteaa, että Suomessa jopa 100 000 voi kärsiä pitkittyneistä oireista.

Osa oireista on lieviä, kuten hajuasiastin menetys. Myös vakavammat neurologiset häiriöt ovat kuitenkin mahdollisia.

Pahimmassa tapauksessa ne voivat Roinen mukaan olla myös elinikäisiä.

– Nuorisolla vallitseva käsitys asiasta on sellainen, että koska nuorena tähän sairauteen ei voi käytännössä kuolla, tästä ei ole haittaa, professori sanoo.

– Kuvista paljastui aivojen kudostuhoa juurikin niillä alueilla, joista long covidin neurologiset oireet näyttäisivät olevan peräisin.

Risto O. Roineen mukaan oireiden leimaaminen ”psykologisiksi” tai päänsisäisiksi on vähättelyä. Hän kertoo kohtaamistaan tapauksista, joissa sairastetun koronainfektion jälkioireet ovat olleet rajukin.

– Voidaan tarvita neurologia, neuropsykiatria, keuhkolääkäriä ja kardiologia, hän sanoo.

– Osa potilaista on raportoinut mobiiliteknologian avulla esimerkiksi sadan metrin kävelystä pulssin nousseen yli sadanneljänkymmenen.