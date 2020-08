Ylilääkäri HS:lle: Koronatilanne täysin eri kuin keväällä

Testausmäärät ja positiivisten tulosten osuus ovat eri luokkaa kuin maalis–toukokuussa.

− Kansalaisten ei ole syytä panikoida ja pelätä, kommentoi HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen kommentoi Suomen ajankohtaista koronavirustilannetta Helsingin Sanomille.

− Niiden, jotka epidemiaa pyrkivät estämään, pitää toki miettiä, miten syksyllä tuleviin haasteisiin vastataan ja millä tilannetta pidetään hyvänä, hän lisää.

Tämänhetkinen tilanne on Järvisen mukaan täysin erilainen kuin keväällä. Testausta tehdään todella suurella kapasiteetilla, mutta tautitapauksia löytyy silti hyvin vähän.

Testejä tehdään päivittäin tuhansia enemmän kuin pahimpaan epidemia-aikaan maalis–huhtikuussa. Tartuntoja puolestaan vahvistetaan päivittäin vain murto-osa kevään synkimmistä luvuista.

− Nyt testataan tuhat ja löydetään pari−kolme positiivista. Tilanne on yksi maailman parhaista, kertoo Järvinen.

Kriittisimmässä vaiheessa, huhti–toukokuun vaihteessa 5,4 prosenttia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella testatuista antoi positiivisen näytteen. Nyt testatuista näytteistä positiivisten osuus on noin 0,3 prosenttia.

Testauksen pitäisi tapahtua nopeammin, jotta testiin hakeutuminen ja tulosten odottaminen häiritsisi mahdollisimman vähän ihmisten normaalia elämää, sanoo Järvinen.

Toinen merkittävä tekijä on se, että sairastuneiden ikäprofiili eroaa keväisestä. Suuri osa viime aikojen tartuntatapauksista on nuorilla, 20–39-vuotiailla. Vaikeat tautimuodot ovat nuorten kohdalla usein harvinaisia.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että nuorista ihmisistä on tulossa koronaviruksen pääasiallisia levittäjiä monissa maissa. WHO:n mukaan esimerkiksi Aasiassa, jossa infektioluvut on saatu paikoittain painettua alas, ovat monet maat kokeneet viime viikkoina tautitapausten lisääntymistä samaan aikaan, kun tartunnan saaneet ovat yhä nuorempia.

