Ylikomisario MT:lle: Näin dronen käyttäjä voi syyllistyä rikoksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Esimerkiksi naapuritontin vakoilu on lähtökohtaisesti laitonta toimintaa.

Poliisin miehittämättömän ilmailun asiantuntijan, ylikomisario Sami Hätösen mukaan dronen lennättäjä ei voi helposti syyllistyä ilmailunormien tai rikoslain vastaiseen toimintaan tahtomattaan. Kuitenkin on tärkeää valmistella ja toteuttaa lennätys huolellisesti, kertoo Maaseudun Tulevaisuus.

– Vaikka kyse olisikin harrastuksesta, jokaisen tulee ymmärtää se, että aina kun noustaan ilmaan, se on jonkun tasoista ilmailua, ja ilmatilassa vallitsee samanlaiset säännöt kuin maaliikenteessäkin, ylikomisario toteaa.

Ennen lennätystä tulee Hätösen mukaan varmistua siitä, että kyseisessä paikassa saa lennättää dronea. Suomessakin on olemassa koptereiden lennätystä koskevia erilaisia rajoituksia, joista osa on pysyviä ja osa tilapäisiä. Tärkeää on myös huomioida kotirauhan suojaamat alueet.

– Jos toiminnan tarkoituksena on vakoilla naapuritontin tapahtumia, on jo lähtökohtaisesti kyseessä laiton toiminta, Hätönen muistuttaa.

Lennokeilla ja miehittämättömillä ilma-aluksilla tehdyt rikkomukset tai rikokset ovat ylikomisarion mukaan olleet kuitenkin toistaiseksi äärimmäisen harvinaisia.

– Suomi on muutenkin maailman turvallisimpia maita, niin ehkä se näkyy tässäkin, että sääntöjä noudatetaan varsin hyvin, Hätönen arvioi.