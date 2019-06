Ylikomisario 1 km/h -sakkokohusta: Tulkinta siirtyy poliisihallitukselle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ylikomisario Dennis Pasterstein pitää epätodennäköisenä, että poliisihallitus laskee puuttumiskynnyksen koskemaan vain 1km/h ylinopeuksia.

Ylikomisario, liikenneturvakeskuksen johtaja Dennis Pasterstein myöntää, että tieliikennelain uudistus mahdollistaa jopa 1km/h ylinopeudesta sakottamisen. Hän ei kuitenkaan usko, että asiasta päättävä poliisihallitus päätyy asiaa tulkitessaan asettamaan lakiin 1 km/h puuttumiskynnyksen.

Verkkouutiset uutisoi keskiviikkona, että uuden tieliikennelain myötä voi jatkossa jopa 1km/h ylityksestä maksamaan ensi vuonna sadan euron virhemaksun. Lausunto perustui Pastersteinin tviittiin, jossa hän vahvisti, että uuden lakiesityksen myötä 100 euron virhemaksu ulotetaan koskemaan 1-10km/h ylinopeuksia.

– Poliisihallitus ohjeistaa ja antaa määräyksen uudesta puuttumiskynnyksestä uuden lain myötä. En usko, että he ovat asiaa vielä miettineet, Pasterstein toteaa Verkkouutisten haastattelussa.

Pasterstein arvioi Verkkouutisille, että puuttumiskynnyksen laskemiseen olisi nyt mahdollisuus, kun maksu on nykyistä enemmän porrastettu tulevaisuudessa. Hän kuitenkin toteaa pitävänsä puuttumiskynnyksen laskemista vain 1km/h ylitykseen epätodennäköisenä.

– En näe, millaisissa tapauksissa 1km/h ylinopeudesta sakottaminen voisi olla mahdollista. Mutta poliisihallitus sen ohjeistaa ja kenttä sitten noudattaa niitä ohjeita, Pasterstein toteaa.

Poliisi ei ole yllättynyt siitä, että sakkouudistus on saanut näin paljon huomiota.

– Kaikki ihmiset liikkuvat paitsi sänkypotilaat. Monet liikkuvat vielä autolla ja ainakin satunnaisesti ovat kuljettajinakin. Totta kai tämä uudistus kiinnostaa, kun uudistus koskettaa monia ja mielipiteitä, näkemyksiä ja huolia on monia, Pasterstein arvioi.

Liikenneturvallisuus parantunut

Puuttumiskynnyksen laskeminen voisi Pastersteinin mukaan paikoittain jopa parantaa liikenneturvallisuutta.

– Jos puuttumiskynnystä laskettaisiin ja ylinopeuksien määrä vähenisi, niin sitä kautta liikenneturvallisuus voisi totta kai parantua.

Hän kuitenkin painottaa, että liikenneturvallisuus on jo viime vuosina parantunut huomattavasti. Suurimmat tekijät liikenneturvallisuuden parantumiseen ovat Pastersteinin mukaan liikenneinfran parantuminen, autokannan uudistuminen ja osaltaan myös liikennevalvonnan tehostuminen.

– Liikennesääntöjä noudatetaan entistä paremmin ja liikenneturvallisuus on parantunut. Tämä vuosi on ollut liikennekuolemien näkökulmasta positiivinen vaikka toki jokainen kuolema on liikaa, mutta jos kehitys jatkuu näin, niin voimme päästä vuoden lopussa alle 200 liikennekuolemaan, mikä olisi tosi kova tulos, Pasterstein päättää.