Rahaministeriön ylijohtaja Ylelle: Moni ala pysähtyy täysin

Kansantalousosaston päällikön mukaan näkymä on nyt hyvin epävarma.

Kansantalousosaston päällikkö Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä arvioi Ylelle, että tuotanto Suomessa painuu monilla aloilla käytännössä nollaan ja supistuu täydet 100 prosenttia.

– Se me tiedetään, että jotkut alat, palvelualat, majoitus, ravintolat, liikkuminen, siellä on mahdollista, että kaksi kuukautta käytännössä on tuotanto nolla. Eli tuotanto supistuu 100 prosenttia. Tuotantoa ei ole lainkaan, Mikko Spolander sanoo Yle Puheen Politiikkaradion haastattelussa.

Hänen mukaansa ei tarvitse kuin mennä kaupungille vähän katsomaan, niin näkee kyllä, että ravintolat ovat tyhjät ja yleisötilaisuudet on peruttu.

– Silloin kun ravintola pannaan kiinni, niin se tuotanto on nolla. Mutta ei sen alemmaksi voi mennä. Ei se tuotanto miinukselle voi mennä, Spolander toteaa.

Suhdanne-ennusteiden tekeminen on nyt valtiovarainministeriössä vaikeaa.

– Näkymä on hyvin epävarma. Kutsuisin meidän laskelmia enemmän skenaarioiksi kuin varsinaisiksi perinteisiksi suhdanne-ennusteiksi, joita normaalisti tehdään tässä vaiheessa kun päätöksentekoa hallituksessakin valmistellaan kevään kehysriiheen.