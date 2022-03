Yli sata sairaalaa kärsinyt tuhoja Ukrainassa

Seitsemän ukrainalaisen sairaalan kerrotaan tuhoutuneen kokonaan helmikuun lopulla alkaneen sodan aikana. Ukrainan terveysministeri Viktor Lyashkon mukaan tämän lisäksi 104 sairaalaa on kärsinyt vahinkoja pommituksissa.

Kuusi sairaalahenkilökuntaan kuulunutta henkilöä on menehtynyt ja 12 loukkaantunut, Kyiv Independent -lehti kertoo.

Punainen Risti on painottanut, että sairaanhoitoon liittyvät laitokset on suojattu kansainvälisen lain nojalla. Niiden tulittaminen voi täyttää sotarikoksen tunnusmerkit, paitsi jos rakennukset ovat sotilaallisessa käytössä.

Washington Post -lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Venäjä vaikuttaa rikkoneen selvästi kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Donetskin alueella olevaan sairaalaan osui 24. helmikuuta ballistinen ohjus, jonka taistelukärjessä oli sirpalekranaatteja.

Sairaaloita on vaurioitunut muun muassa Žytomyrin, Tšernihivin, Izjumin, Mariupolin, Melitopolin ja Mykolajivin alueilla.

⚡️Russian forces completely destroy 7 hospitals, damage additional 104.

Moscow’s troops have also killed 6 medical personnel while severely injuring 12 more since the start of the all-out war, Health Minister Viktor Lyashko said.

