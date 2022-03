Yli puolet Ukrainan lapsista paennut sotaa

Yli puolet Ukrainan lapsista on joutunut jättämään kotinsa kuukauden kestäneen sodan takia, kertoo YK:n lastenjärjestö Unicef.

Järjestön mukaan noin 1,8 miljoonaa lasta on paennut maasta ja 2,5 miljoonaa on joutunut maan sisäisiksi pakolaisiksi. Ennen sotaa Ukrainassa oli noin 7,5 miljoonaa lasta.

Unicefin mukaan sotaa pakenevat lapset ovat suuressa vaarassa joutua ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhriksi. Ukrainaan jääneet lapset ovat kärsineet pulaa ruoasta ja vedestä.

Sisäministeriön mukaan yhteensä noin 3,6 miljoonaa ukrainalaista on lähtenyt pakoon maan rajojen ulkopuolelle. Ministeriön arvion mukaan Suomeen voi saapua 40 000–80 000 pakolaista tämän vuoden aikana.

One month of war has displaced half of Ukraine's children.

As families leave everything they know behind, UNICEF is supporting children with mental health and protection services.#ForEveryChild, peace. pic.twitter.com/y5NtbHp6QX

— UNICEF (@UNICEF) March 24, 2022