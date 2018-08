Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmastonmuutos on Vattenfallin mukaan muodostunut nopeasti isoksi uhaksi, ja se on tullut osaksi myös lasten arkea.

Energiayhtiö Vattenfallin teettämän tutkimuksen mukaan niin Suomessa kuin Ruotsissakin yli puolet lapsista on huolissaan ilmastonmuutoksesta.

– Tutkimustulos on erittäin huolestuttava. Ilmastonmuutos on muodostunut nopeasti isoksi uhaksi, ja se on tullut osaksi myös lasten arkea, Vattenfallin toimitusjohtaja Elina Kivioja arvioiyhtiön tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan kaikkein huolestuneimpia ilmastonmuutoksesta ovat 12-16-vuotiaat nuoret.

Kiviojan mukaan lapsille tulisi kertoa, miten itse voi vaikuttaa asiaan ja miten esimerkiksi isot yritykset ja koko teollisuus voivat hidastaa ilmastonmuutosta.

Vaikka sekä suomalais- että ruotsalaislapsia huolestuttaa ilmastonmuutos, kaikkein suurimpia huolenaiheita ne eivät kuitenkaan ole.

Tutkimuksen mukaan ruotsalaislapsista lähes 70 prosenttia on huolestunut kiusaamisesta. Suomalaislasten suurin huolenaihe taas on terrorismi. Lähes 60 prosenttia lapsista ja nuorista pelkää terroristihyökkäystä.

Suurimmiksi huoliksi suomalaislapset mainitsivat myös tuotantoeläinten kohtelun (58 prosenttia), onnettomuuteen joutumisen (58 prosenttia) ja vakavan sairastumisen (57 prosenttia).

Ruotsalaislapsia huolestuttavat kiusaamisen lisäksi eniten murtovarkaiden kohteeksi joutuminen (65 prosenttia) ja vakava sairastuminen (61 prosenttia), terrorismi (60 prosenttia) sekä rasismi (58 prosenttia).

Iconkids & Youth international researchin toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi huhtikuussa vanhempien luvalla 523 suomalaista ja 1015 ruotsalaista lasta, jotka olivat iältään 6-16-vuotiaita.