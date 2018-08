Yli puolet ei tiedä paljonko käyttää kännyllä dataa ulkomailla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaiset käyttävät puhelinta ulkomailla lähinnä tekstiviestien lähettämiseen ja puheluihin.

Teleoperaattori Moin teettämässä kyselyssä yli puolet vastaajista ei tiennyt, kuinka paljon he käyttävät puhelimensa mobiilidataa ulkomaan matkoilla. Toisaalta yli kolmannes vastaajista ei myöskään tiennyt, kuinka paljon he yleensä käyttävät mobiilidataa.

Moin mukaan suomalaiset käyttävät kuitenkin OECD:n tietojen perusteella eniten mobiilidataa liittymää kohden koko maailmassa, keskimäärin 11 gigatavua kuukaudessa per henkilö. Kyselyn vastaajista suurin osa oletti määrän pienemmäksi, vain 7,4 prosenttia arvioi määrän olevan 9–11 gigatavua.

Kyselyn mukaan suomalaiset käyttävät puhelinta ulkomailla lähinnä tekstiviestien lähettämiseen ja puheluihin. Pikaviestien, nettiselailun ja sosiaalisen median käyttäjiä ulkomailla oli alle puolet vastaajista, musiikkia kuunteli vain joka kymmenes ja suoratoistopalveluja katseli vielä harvempi.

– Vaikka puhelimesta on meillä täällä kotona alkanut muodostua oikea viihdekeskus, niin ulkomailla puhelimen funktio on yhä selkeästi painottunut yhteydenpitoon. Mobiilidatan käyttäminen äänikirjojen ja musiikin kuunteluun tai tv-sarjojen katseluun on alkanut lisääntyä hitaasti, mutta silti puhelinta käytetään ensisijaisesti puheluihin ja tekstiviesteihin. Toki luvut voivat kertoa myös siitä, että lomalla ei haluta olla koko ajan puhelin kädessä, arvioi Moi Mobiilin toimitusjohtaja Petri Lahtinen yhtiön tiedotteessa.

Kyselytutkimuksen Moille toteutti tutkimusyhtiö SynoInt. Kokonaisvastaajamäärä oli 1098. Tiedot kerättiin online-kyselynä 15.–20.6.2018 välisenä aikana kuluttajapaneelia hyväksi käyttäen.