Yli puolella keski-ikäisistä hoitoa vaativa ihosairaus

Ihosairaudet ovat luultua yleisempiä suomalaisilla keski-ikäisillä.

Suvi-Päivikki Sinikummun väitöstutkimuksessa peräti 60 prosentilta tutkittavista löydettiin hoitoa vaativa ihosairaus.

Väittelijän mukaan ihotautien merkitys väestötasolla on suuri, sillä ne ovat usein pitkäaikaisia ja vaikuttavat kokonaisvaltaisesti henkilön elämänlaatuun, sosiaaliseen elämään ja työkykyyn.

– Monet yleissairaudet näkyvät iholla jo ennen taudin puhkeamista, ja iho-oireet voivat olla varhaisia merkkejä piilevästä sairaudesta, Sinikumpu toteaa väitöstiedotteessaan.

Hänen tutkimuksessaan löydetyistä ihotaudeista yleisimpiä olivat ihon sieni-infektiot, talirauhastaudit ja ekseemat. Myös yksittäisiä ihosyöpätapauksia todettiin.

Hoidon tarve oli suurempaa miehillä ja matalammissa sosiaaliluokissa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tarkemmin ihon pigmenttiluomien määrää, sillä runsasluomisuus on Suomessa eniten yleistyvän syövän, ihomelanooman, merkittävin riskitekijä.

Runsasluomisuutta eli yli 50 pigmenttiluomea esiintyi 12 prosentilla tutkittavista. Riski runsasluomisuuteen oli suurempi miehillä, korkeasti koulutetuilla sekä heillä, joilla ihotyyppi oli herkästi palava ja huonosti ruskettuva.

– Valistusta melanooman riskitekijöistä tulisi kohdistaa erityisesti näihin riskiryhmiin, Sinikumpu suosittelee.

Rikkonaiset varvasvälit yhteydessä diabetekseen

Suomessa arvioidaan olevan noin 150 000 henkilöä, jotka sairastavat tietämättään tyypin 2 diabetesta. Tämän huolestuttavan suuren joukon löytämiseksi, hoidon aloittamiseksi ja diabeteksen komplikaatioiden ehkäisemiseksi tarvitaan väittelijän mukaan uusia keinoja.

Tutkimuksessa todettiin, että poikkeavat varvasvälimuutokset, kuten rikkeymät, hilseily tai punoitus, ovat yhteydessä aiemmin diagnosoimattomaan diabetekseen.

– Rikkonaisten varvasvälien havaitseminen voi olla helppo, halpa ja nopea lisäapu uusien diabeetikkojen tunnistamisessa, Sinikumpu toteaa.

Tutkimuksessa havaittiin myös monen ihotaudin, kuten atooppisen ihottuman ja ruusufinnin, olevan yhteydessä elimistön lievään tulehdustilaan.

– Löydös on mielenkiintoinen, sillä matala-asteista tulehdusta on esitetty yhdeksi yhdistäväksi tekijäksi eräiden ihosairauksien ja sydän- ja verenkiertosairauksien välillä, Sinikumpu kertoo.

LL Suvi-Päivikki Sinikummun väitöskirja Skin diseases and their association with systemic diseases in the Northern Finland Birth Cohort 1966 perjantaina 9. helmikuuta Oulun yliopistossa.