Yli puolella hoitotyön johtajista eettisiä ongelmia

Yli puolet hoitotyön johtajista kohtaa eettisiä ongelmia työssään vähintään viikoittain.

Turun yliopistossa väittelevän TtM Elina Aitamaan tutkimuksessa selviää, että terveydenhuollon organisaatioissa toimivat hoitotyön johtajat, eli johtavat hoitajat, ylihoitajat ja osastonhoitajat, kohtaavat työssään lukuisia eettisiä ongelmia.

Eettisellä ongelmalla tarkoitetaan asiaa tai tilannetta, jossa havaitaan ristiriita asiaan liittyvien erilaisten arvojen välillä, eikä ole selvää, mikä tilanteessa on oikein.

Yleisimmät ja vaikeimmiksi koetut ongelmat liittyvät organisaation talouteen tai henkilöstöresursseihin.

– Myös henkilökuntaan liittyviä eettisiä ongelmia kohdataan usein, mutta suuri osa niistä liittyy normaaliin henkilöstöhallintoon, eikä niitä koeta kovin vaikeiksi. Potilashoitoon liittyvät eettiset ongelmat eivät olleet yleisimpien tai vaikeimpien joukossa, mutta niitäkin hoitotyön johtajat kohtaavat, Aitamaa kertoo väitöstiedotteessaan.

Yleisimmät potilashoitoa koskevat ongelmat liittyivät potilaan itsemääräämisoikeuteen ja yksityisyyteen.

Hoitotyössä eettisiä ongelmia ratkaistaan Aitamaan tutkimuksen perusteella useimmiten keskustelemalla. Hoitotyön johtajat puhuvat niistä hoitajien, johtajakollegojen tai oman esimiehen kanssa. Tukeutuminen omiin henkilökohtaisiin arvoihin oli myös käytetyimpien keinojen joukossa.

– Lisäksi hoitotyön johtajat tukeutuvat ratkaisuissaan lakeihin ja asetuksiin, kirjallisiin ohjeisiin, työjärjestelyihin sekä ulkopuolisiin asiantuntijoihin. Valtaosa ratkaisukeinoista koettiin hyödyllisiksi, vaikkakin ulkopuolisia etiikan asiantuntijoita tai hoitoeettisiä työryhmiä käytettiin todella vähän, Aitamaa sanoo.

Aitamaa havaitsi myös, että työhönsä ja työympäristöönsä tyytyväiset hoitotyön johtajat kohtasivat eettisiä ongelmia harvemmin ja kokivat ne vähemmän vaikeiksi kuin ne johtajat, jotka olivat vähemmän tyytyväisiä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että eettisten ongelmien käsitteleminen kuuluu oleellisesti hoitotyön johtajien työhön. Tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön johtamisessa, kun pyritään edistämään eettisten ongelmien havainnointia ja niiden käsittelyä.

– Ongelmien ratkaisemiseen tarvittavia resursseja voidaan vahvistaa etiikan asiantuntijoilla, hoitoeettisillä työryhmillä ja usein toistuvia tilanteita koskevilla ohjeistuksilla. Tutkimukseni tuloksia voidaan käyttää myös hoitotyön johtajien koulutuksessa, tutkija toteaa.

TtM Elina Aitamaan väitöskirja Ethics in nursing management – identifying ethical problems and methods used by nurse managers to solve these tarkastetaan Turun yliopistossa 14. elokuuta.