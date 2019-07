Yli miljoonaa evakuoidaan rankkasateiden vuoksi Japanissa

Japanin viranomaiset ovat määränneet yli 1,1 miljoonan ihmisen evakuoinnin eteläisellä Kyushun saarella harvinaisten kovien rankkasateiden vuoksi.

Paikallista aikaa kello 18 voimaan astunut määräys koskee muun muassa kolmen kaupungin väestöä Kagoshiman prefektuurissa.

Japan Times -lehden mukaan vuorokausikohtaiset sademäärät ovat ylittäneet 750 millimetriä Satsumasendaissa ja 1010 millimetriä Ebinossa. Kanoyassa on puolestaan satanut keskiviikkona 81 millimetriä tunnissa. Säätilan kerrotaan aiheuttaneen lukuisia maanvyörymiä ja laajoja tulvia.

Alueen kuvernööri Satoshi Mitazono on varoittanut suuronnettomuuksien olevan tällä hetkellä erittäin todennäköisiä. Myös noin 14 000 Japanin asevoimien sotilasta on kutsuttu paikalle auttamaan pelastustehtävissä.

Pääministeri Shinzo Abe kehotti keskiviikkoaamuna pidetyssä hallituksen hätäkokouksessa alueen asukkaita varovaisuuteen ja vakuutti viranomaisten tekevän parhaansa tuhojen korjaamiseksi.

PM Abe: We held a ministerial meeting this morning in response to the heavy rain in the Kyushu region.

The seasonal rain front remains stationary and is bringing record-high precipitation in Kyushu and surrounding areas.

— PM's Office of Japan (@JPN_PMO) July 3, 2019