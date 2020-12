Yli miljoona saanut koronarokotteen USA:ssa ja Britanniassa

Yhdysvallat ja Britannia ovat edenneet vauhdilla koronavirusrokotteiden jakelussa myyntiluvan myöntämisen jälkeen.

Britannian pääministeri Boris Johnson arvioi tiedotustilaisuudessa, että Pfizerin ja BioNTechin rokotteita on annettu viimeisen kahden viikon aikana jo yli puolelle miljoonalle ihmiselle. Jälkimmäinen rokoteannos annetaan kolmen viikon päästä ensimmäisestä.

Pääministerin mukaan kohderyhmänä ovat toistaiseksi yli 80-vuotiaat ja terveydenhuollon ammattilaiset. Rokotuksia laajennetaan työikäisille todennäköisesti alkukevään aikana, kun rokotteiden saatavuus kohenee.

Hallituksen tieteellinen neuvonantaja Patrick Vallance vakuutti rokotteen toimivan myös Britanniassa leviävää koronaviruksen uutta muunnosta vastaan.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n mukaan koronarokotteita oli annettu maanantaihin mennessä jo yli 614 000 kappaletta. Joulukuun 14. päivänä aloitettujen rokotusten vauhti voi kiihtyä lähiaikoina, sillä viranomaiset ovat myöntäneet myyntiluvan myös Modernan tehokkaaksi todetulle RNA-rokotteelle.

Rokoteannoksia on jaettu eri osavaltioiden terveydenhoitoverkostoille jo yli 4,6 miljoonaa kappaletta.

