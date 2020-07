Joka kolmannella korona viikkoja akuutin vaiheen jälkeenkin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oireet ovat pitkittyneet myös lievästä virusmuodosta kärsivillä.

Yli kolmasosalla koronavirustartunnan saaneista oireet ovat pitkittyneet viikkojen mittaisiksi, uutisoi CNN Yhdysvaltain tautikeskuksen (US Centers for Disease Control and Prevention) tekemän analyysin pohjalta.

Analyysin mukaan 35 prosentilla koronavirustartunnan saaneista olo ei ollut palautunut normaaliin terveydentilaan kahden tai kolmen viikon jälkeen sairastumisesta. Tutkimukseen osallistui 292 ihmistä.

Pitkittyneitä oireita havaittiin myös aiemmin terveillä ja virustautia lieväoireisena sairastavilla.

Viikkoja kestävistä oireista kärsivät eniten ikääntyneet. Kuitenkin myös nuoret ja perusterveet ihmiset kertoivat, ettei heidän olonsa ollut palautunut normaaliksi viikkojenkaan aikana.