Yli 80 uutta koronatartuntaa, kuolleita 267

Suomessa on todettu yhteensä 5 963 koronavirustartuntaa.

Suomessa on 5 963 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vuorokaudessa uusia tapauksia on todettu 83.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on sunnuntaihin mennessä raportoitu 267. Kuolonuhrien määrä kasvoi vuorokaudessa kahdella. Toistaiseksi 222 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 49 prosenttia on miehiä ja 51 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Sairaalahoidossa on 117 potilasta, joista tehohoidossa on 45. Tehohoidossa olleista potilaista yli 70 prosentilla on ollut jokin pitkäaikaissairaus.

Suomessa on sunnuntaihin mennessä tehty yhteensä yli 121 500 koronavirustestiä. Väestöön suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 108 tapausta 100 000 asukasta kohden. THL:n arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 4 000.