Yli 700 opiskelijalla koronavirus – ”kerrassaan musertavaa”

New Yorkin osavaltionyliopiston johtaja on eronnut tapahtumien johdosta.

Yhteensä 712 opiskelijalla on todettu koronavirus New Yorkin osavaltionyliopistossa Oneontassa.

Tartuntojen yhteismäärä on laskettu lukuvuoden alusta. Syyslukukausi alkoi yliopistossa 17. elokuuta, eli tasan kaksi kuukautta sitten. Tartuntoja on todettu poikkeuksellisen paljon, enemmän kuin missään muussa maan oppilaitoksessa.

Yliopiston kerrotaan jättäneen muun muassa testaamatta yliopistoon tulevat uudet opiskelijat ja asettamatta heidät karanteeniin. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt myös videoita, joissa suojapukuun pukeutuneet miehet ovat hakeneet opiskelijoita soluhuoneistoista. Karanteeniin määrätyissä huoneistossa on järjestetty juhlia, mikä on aiheuttanut närkästystä kaupungin asukkaissa, vanhemmissa ja koulun henkilökunnassa.

Asioista uutisoivat CNN:n ja New York Times kertovat korkeakoulun johtajan Dr. Barbara Jean Morrisin eronneen tällä viikolla. Hän ei ole itse kommentoinut eroaan julkisuuteen.

Oneontan kaupunginjohtaja Gary Herzig kuvaili Morrisin toteamalla, että korkeakoulussa oli ”aika tehdä muutoksia”. Hänen mukaansa on aika aloittaa puhtaalta pöydältä.

– Sekä kaupungin että kouluyhteisön suunnalta on ollut luottamuspulaa. Luottamus on kaikki kaikessa. Joskus tulee tehdä muutoksia luottamuksen uudelleenrakentamiseksi, Herzig kommentoi.

Epidemiologi Eric Feigl-Ding kuvaa yliopiston tapausta ”kerrassaan musertavaksi”

– 700 opiskelijaa on saanut tartunnan New Yorkin osavaltionyliopistossa Oneontassa. New Yorkin osavaltion oli pakko lähettää epidemiologeja paikalle varmistaakseen, että tautirypäs pysyy hallinnassa, Feigl-Ding toteaa.

