Yli 70000 Englannin terveydenhuollon työntekijää sairaslomalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jopa kolmannes poissaoloista johtuu koronaviruksesta.

Yli 70 000 terveydenhuollon työntekijää on jäänyt pois töistä Englannissa. Joissakin osissa Pohjois-Englantia jopa puolet kaikista henkilökunnan poissaoloista on yhteydessä koronavirukseen, kertoo The Independent.

Tilanne on vakava monille sairaaloille, jotka yrittävät kamppailla kasvavia koronavirustartuntoja vastaan.

Perjantaina yli 76 000 terveydenhuollon työntekijää oli jäänyt pois töistä, mikä tarkoittaa kuutta prosenttia koko terveydenhuollon työntekijöiden määrästä.

Näistä yli 25 000 oli hoitohenkilökuntaa ja yli 3500 lääkäreitä.

Yli kolmannes koko poissaolojen määrästä, 27 136, johtui joko koronavirustartunnan saamisesta tai sille altistumisesta.

Luoteis-Englannissa 17 000 työntekijää oli jäänyt pois töistä. Heistä 7459 yhdistettiin koronavirukseen, mikä tarkoittaa 44 prosenttia koko määrästä.

Joissakin sairaaloissa ei ole tarpeeksi henkilökuntaa esimerkiksi leikkaus- ja vuodeosastoille.

Poissaoloja on syntynyt myös siksi, että osa työntekijöistä kuuluu korkean riskin ryhmään tai heidän terveydentilansa on muutoin huono.

Britannian pääministeri Boris Johnson ilmoitti eilen illalla, että Englanti sulkeutuu torstaina.

– Suurin riski on, että ensimmäistä kertaa elämässämme terveydenhuoltomme ei riitä kaikille perheille, Johnson sanoi.