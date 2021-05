Yli 65-vuotiaat voivat jatkossa saada kahta eri rokotetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myös AstraZenecan annosväleihin tulossa joustoa, THL linjaa.

65 vuotta täyttäneet voivat jatkossa saada toisella rokotuskerralla mRNA-rokotetta, eli Modernan tai Biontech-Pfizerin rokotteen, vaikka rokotussarja olisikin aloitettu AstraZenecalla, THL kertoo tiedotteessaan.

– Suosituksemme on edelleen, että 65 vuotta täyttäneet jatkavat rokotussarjaansa aiemmin saamallaan koronarokotteella, jos valmisteen käytölle ei ole ilmennyt lääketieteellistä estettä. Jos AstraZenecan rokotetta saanut henkilö kuitenkin kieltäytyy ottamasta toista AstraZenecan rokoteannosta, hän voi halutessaan saada mRNA-rokotteen nyt, kun riskiryhmiin kuuluvat on pääosin rokotettu ja mRNA-rokotteita on paremmin saatavilla, THL:n asiantuntijalääkäri Emma Kajander sanoo.

– Toisen rokoteannoksen ottaminen on hyvin tärkeää, jotta rokotteen antama suoja olisi mahdollisimman vahva ja pitkäkestoinen.

AstraZenecan rokotteen on saanut Suomessa THL:n mukaan lähes 356 000 ihmistä. Rokotteeseen on liitetty mahdollinen hyvin harvinainen veren hyytymishäiriö, jota on havaittu eniten alle 65-vuotiailla.

Alle 65-vuotiaille annetaan myös jatkossa vain mRNA-rokotteita. Rokotetta annetaan myös siinä tapauksessa, että alle 65-vuotiaan rokotussarja on aiemmin ehditty aloittaa AstraZenecan rokotteella, THL linjaa. Harvinaisen hyytymishäiriön riski on suurempi alle 65-vuotiailla kuin tätä vanhemmilla, Kajander muistuttaa.

AstraZenecan rokotteen annosväli on vastedes 8–12 viikkoa. Annosväliä voidaan lyhentää 12 viikosta, sillä se ei enää tässä vaiheessa hidasta koronarokotusten etenemistä, THL toteaa. Modernan ja Biontech-Pfizerin osalta annosväli pysyy edelleen 12 viikossa.