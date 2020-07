Yli 600 sairastui syötyään kaupan salaattia

Yhdysvalloissa yli 600 ihmistä on saanut oireita syötyään useiden kauppaketjujen valikoimissa ollutta salaattisekoitusta, CNN uutisoi.

Kaikkiaan sairastuneita on 641 ihmistä 11 eri osavaltiossa. 37 ihmistä on joutunut sairaalaan oireiden vuoksi, Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto kertoo. Kuolemantapauksia ei ole ilmennyt.

Oireiden aiheuttaja on cyclospora-loinen, joka vaikuttaa suolistossa aiheuttaen ripulia. Oireet ilmaantuvat noin viikon kuluessa ja voivat kestää yli kuukauden ajan.

Sairastumisia aiheuttanut salaattisekoitus on Illinoissa sijaitsevan Fresh Expressin tekemä. Muovipussissa myytävä valmissalaattisekoitus sisältää jäävuorisalaattia, punakaalia ja porkkanoita. Salaattia on myyty esimerkiksi Aldissa ja Walmartissa, eri tuotenimillä ja erilaisissa pakkauksissa.

More than 600 people in 11 states get infections linked to bagged salad https://t.co/7JymKylqbF

— CNN (@CNN) July 25, 2020