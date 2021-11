Yli 60 vuotta vanha raiskaus-murha selvisi – ”maailman korkein vuori”

Yhdysvalloissa poliisi kertoo selvittäneensä yli 60 vuotta vanhan murhamysteerin.

NBC:n mukaan kyseessä oli 9-vuotiaan Candy Rogersin raiskaus ja murha Washingtonin osavaltiossa 1950-luvun lopulla. DNA-todisteiden mukaan tekijä oli ovelta ovelle -myyjänä toiminut John Reigh Hoff, joka teki itsemurhan 31-vuotiaana vuonna 1970.

Hänen tyttärensä toimitti Spokanessa DNA-näytteen, jonka perusteella tapaus saatiin vihdoin selvitettyä. Poliisilaitoksen tutkija Zac Storment vertasi tapausta maailman korkeimpaan vuoreen Mount Everestiin.

– Vaikutti siltä, ettemme päihittäisi sitä koskaan. Mutta samalla kukaan ei unohtanut asiaa, Storment sanoi.

Candy Rogers katosi Spokanessa maaliskuun 6. päivänä 1959 ollessaan myymässä makeisia naapurustossaan. Hänen ruumiinsa löytyi 16 päivää kestäneen etsinnän jälkeen muutaman kilometrin päässä sijaitsevasta metsiköstä. Etsinnöissä menehtyi kaksi ilmavoimien lentäjää helikopterin törmättyä voimalinjaan.

John Reigh Hoff oli tuolloin 20-vuotias sotilas ja palveli Fairchildin lentotukikohdassa. Hän ei päätynyt epäiltyjen listalle, mutta joutui tutkinnan kohteeksi kaksi vuotta myöhemmin. Hoff tuomittiin pahoinpitelystä sidottuaan naisen vaatteilla ja kuristettuaan tätä.

Hän työskenteli ennen itsemurhaansa sahalla ja ovelta ovelle -myyjänä. Hoffin ruumis kaivettiin aiemmin tänä vuonna ylös osana tutkimuksia. DNA-testin tulos oli kiistaton.

SPD detectives have solved a cold case murder from 1959. The killing of Candy Rogers, a 9 year old out selling campfire mints, rocked the Spokane community. Join us for a press conference on the case tomorrow – Fri. Nov. 19th – at 10am livestreamed on Facebook. pic.twitter.com/E8ltrVlMLW

— Spokane Police (@SpokanePD) November 19, 2021