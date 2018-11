Yli 60 ratsiaa – FSB iski vuotoihin sotilastiedustelussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Operaatiolla pyritään tukkimaan Venäjän GRU:n tietovuodot.

Venäläismedian mukaan maan tiedustelupalvelu FSB on suorittanut viime viikkoina yli 60 ratsiaa, jotka on kohdistettu virkamiehiä ja yksityisesti toimivia etsiviä vastaan. Pyrkimyksenä on tukkia vuodot, jotka ovat paljastaneet uusia kiusallisia tietoja sotilastiedustelu GRU:n epäonnistumisista.

Entinen KGB-upseeri Gennadi Gudkov kertoo pitävänsä operaatiota kiusallisena esimerkkinä venäläisestä toimintakulttuurista. Toiminnan taustalla saattaa olla hänen mukaansa jopa FSB:n johtaja Alexander Bastrykinin pyrkimys heikentää presidentin arvovaltaa.

– Kuten on tapana toimia [presidentti Vladimir] Putinin Venäjällä, ei järjestelmää yritetä uudistaa. Sen sijaan tiedustelupalvelu lähetetään etsimään syntipukkia, Gudkov sanoo Daily Beast -julkaisulle.

GRU:n johtaja Igor Korobovin kerrotaan saaneen lokakuun alussa henkilökohtaiset nuhteet Putinilta, joka oli tyytymätön Salisburyn epäonnistuneen hermomyrkkyiskun aiheuttamasta jälkipyykistä. Korobov ”sairastui äkillisesti” tapaamisen jälkeen.

Venäläistoimittaja Sergei Kanev paljasti viime viikolla GRU:n yrittäneen piilottaa agenttiensa lasten henkilöllisyyksiä melko karkealla tavalla: lapset oli rekisteröity väestötietokantaan yli sata vuotta todellisuutta vanhemmiksi. Tämä herätti eläkeviranomaisten huomion, sillä tapausta epäiltiin sosiaaliturvapetokseksi.

GRU:n varoitetaan silti olevan nöyryytyksistä huolimatta ”erittäin vaarallinen”. Sotilastiedustelupalvelu on muun muassa häirinnyt iskuillaan Ukrainan sähköverkon toimintaa ja muuta kriittistä infrastruktuuria. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI:n mukaan GRU oli koonnut yli puoli miljoonaa kaapattua verkkoreititintä mahdollista kyberhyökkäystä varten.

Myös Saudi-Arabian öljyteollisuutta vastaan kohdistettiin viime vuonna hyökkäys, jonka taustalla saattoi olla Iranin ja GRU:n yhteistyössä kehittämä haittaohjelma. Esimerkkien valossa GRU on valmis tukemaan Venäjän ulkopoliittisia tavoitteita tuhoisilla kyber- ja muilla iskuilla.