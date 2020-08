Yli 500 vangilla vahvistettiin koronatartunta USA:ssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolet Arizonassa sijaitsevan laitoksen vangeista antoi positiivisen näytteen virustestissä.

Koronaviruksen kerrotaan levinneen nopeasti Yhdysvaltain Arizonassa sijaitsevassa vankilassa.

Osavaltion tiedotteen mukaan lähes puolet Tucson Whetstone Unit -laitoksen vangeista eli 517 henkilöä on antanut positiivisen Covid-19-testituloksen.

Sairastuneet on eristetty toistaiseksi muista vangeista. Arizonan vankeinhoitolaitoksen mukaan henkilökunnalle on toimitettu N-95-suojaimia, suoja-asuja, käsineitä ja visiireitä.

– Perusteellinen siivous oli jo käynnissä, ja toimia on tehostettu testitulosten seurauksena, osavaltio kertoo.

CBS Newsin mukaan koronavirus on päässyt leviämään monissa Yhdysvaltain vankiloissa. Noin 35 000 testatusta vangista yli 10 000 henkilöllä on vahvistettu tartunta. Noin sata vankia on menehtynyt Covid-19:ään.

Johns Hopkinsin ja Kalifornian yliopistojen selvityksessä arvioitiin, että vankien todennäköisyys saada tartunta on 5,5-kertainen muuhun väestöön verrattuna. Kuolemantapausten todennäköisyys on kolminkertainen.

Oikeusministeri William Barrin mukaan erityisesti vanhempien vankien vaihtoehtoisia rangaistusmuotoja on lisätty.