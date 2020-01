Yli 50 USA:n superhävittäjää suurharjoituksessa

Yhdysvaltain ilmavoimien 388. ja 419. hävittäjälaivueet ovat järjestäneet ennennäkemättömän suuren harjoituksen huippumoderneilla F-35A-hävittäjillä.

Niin sanotun elefanttikävelyn tarkoituksena on lähettää ilmoille suuria määriä taistelulentokoneita mahdollisimman lyhyessä ajassa. Hävittäjät kokoontuivat harjoituksessa tiiviiseen muodostelmaan Utahin osavaltiossa sijaitsevan Hillin lentotukikohdan kiitoradalle.

Suurharjoituksella juhlistettiin laivueiden siirtymistä F-16-hävittäjistä F-35A-hävittäjiin, joiden vuosia kestäneet toimitukset on nyt saatu valmiiksi.

Toinen lentotukikohdan laivueista kuuluu ilmavoimien aktiivijoukkoihin ja toinen reserviin. Yksiköiden lentokoneet ovat harjoitelleet viime vuosina kaksi kertaa Euroopassa ja osallistuneet taistelutehtäviin Lähi-idän alueella.

Today we launched about 50 F-35s in rapid succession. Part of a long-planned combat power exercise with @388fw, we pushed the boundaries and tested our Airmen’s ability to deploy @thef35 en masse. We’re ready to fly, fight, and win. @usairforce @USAFReserve @USAF_ACC pic.twitter.com/QskjR6lsch

— 419th Fighter Wing (@419fw) January 6, 2020