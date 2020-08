Yli 50 altistunut virukselle Kainuussa

Uusia tartuntoja on todettu Kuhmossa ja Kajaanissa.

Kainuun soten kuntayhtymä kertoo kymmenien ihmisten altistuneen koronavirukselle Kainuussa. To­det­tu­ja tar­tun­to­ja on nyt yh­teen­sä 6, jois­ta vii­si Kuh­mos­sa ja yk­si Ka­jaa­nis­sa.

Tar­tun­toi­hin liit­tyy var­muu­del­la yli 50 al­tis­tus­ta­paus­ta. Kaik­ki sai­ras­tu­neet ovat ai­kui­sia, eri työ­teh­tä­vis­sä, eri työ­pai­kois­sa.

Yksi altistuspaikka on Tuu­pa­lan kou­lu, jossa on muutamia altistuksia. Altistusten kokonaismäärä koulussa on kuntayhtymän mukaan kuitenkin alle kymmenen.

– Lä­hes kaik­ki al­tis­tu­neet on ta­voi­tet­tu ja hei­hin on ol­tu yh­tey­des­sä, oi­reet­to­mat al­tis­tu­neet on mää­rät­ty tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­seen ko­ti­ka­ran­tee­niin ja oi­rei­set al­tis­tu­neet oh­jat­tu ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin. Al­tis­tu­neis­sa on se­kä lap­sia et­tä ai­kui­sia, kuntayhtymä tiedottaa.

Kai­nuun so­te ja Kuh­mon kau­pun­ki suo­sit­te­le­vat et­tä kaik­ki Kuh­mos­sa en­si vii­kon ai­ka­na suun­ni­tel­lut har­ras­tus­ryh­mät pe­ru­taan, et­tä kaik­ki ko­ro­nal­le al­tis­tu­neet saa­daan ta­voi­tet­tua. Kuh­mon kau­pun­ki pe­ruu kaik­ki en­si vii­kol­le suun­ni­tel­lut ryh­mä­toi­min­not. Myös ”ei vält­tä­mä­tön­tä” mat­kus­ta­mis­ta kun­tien vä­lil­lä kan­nat­taa vält­tää.

Kou­lun sul­ke­mi­seen, tai op­pi­lai­den etäo­pis­ke­luun siir­ty­mi­seen ei kuntayhtymän mukaan tässä ta­pauk­ses­sa ole edel­ly­tyk­siä tai pe­rus­tei­ta.

Niis­sä työ­pai­kois­sa, jois­sa al­tis­tu­mi­sia on syn­ty­nyt, toi­min­ta voi jat­kua nor­maa­lis­ti niil­tä osin, kun ka­ran­tee­niin mää­rät­ty­jen puut­tu­mi­nen vah­vuu­des­ta sal­lii. Oi­reet­to­mia hen­ki­löi­tä ei tes­ta­ta, ei­kä myös­kään oi­reet­to­mia al­tis­tu­nei­ta. Mi­kä­li hen­ki­lö on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin, ne­ga­tii­vi­nen tes­ti­tu­los ei va­pau­ta sii­tä.