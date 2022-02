Yli 30 Venäjän panssarivaunua tuhottu taisteluissa

Hyökkäyksen kohti Ukrainan pääkaupunkia arvioidaan kiihtyneen.

Ukrainan mukaan ainakin 137 siviiliä ja sotilasta menehtyi torstaina Venäjän suurhyökkäyksen ensimmäisenä päivänä. Yli 310 ihmistä on loukkaantunut.

Kuolleiden mukana oli 13 ukrainalaista, jotka kaatuivat puolustaessaan Mustallamerellä sijaitsevaa pientä Käärmesaarta. BBC:n mukaan nauhoite heidän uhmakkaasta viestistään venäläiselle sota-alukselle on levinnyt viime tunteina sosiaalisessa mediassa.

Venäjän kerrotaan menettäneen taisteluissa yli 30 panssarivaunua, noin 130 panssariajoneuvoa, seitsemän lentokonetta ja kuusi helikopteria. Ukrainan puolustusministeriö arvioi 800 venäläissotilaan kuolleen hyökkäyksessä.

Liettuan puolustusministeri Arvydas Anušauskasin mukaan uusinta avustuspakettia Ukrainalle ollaan parhaillaan kuljettamassa maahan.

Venäjän asevoimien kerrotaan kiihdyttäneen hyökkäystään kohti pääkaupunki Kiovaa. Ukrainan puolustusvoimat ilmoittaa pysäyttäneensä venäläisjoukkojen etenemisen Ivankivissa räjäyttämällä alueella sijaitsevan sillan. Kaupunki sijaitsee noin 80 kilometriä Kiovan luoteispuolella.

Alueella taistelevat venäläisjoukot tunkeutuivat torstaina maahan Valko-Venäjän alueelta.

Kiovan länsipuolella sijaitsevan Hostomelin lentoaseman tilanne on epäselvä. Ukrainan mukaan asevoimien yksikkö olisi ottanut haltuunsa alueen, jonka Venäjän joukot valtasivat torstaina kymmenien helikopterien maahanlaskuoperaatiolla. Alueella on käyty taisteluita perjantaiaamuna.

Venäjä on pommittanut yön aikana ohjuksilla myös Kiovan asuinkortteleita. Kaupungin ympäriltä on räjäytetty kolme siltaa panssarivaunujen mahdollisten etenemisväylien sulkemiseksi.

🇷🇺🇺🇦⚡️Clashes in the vicinity of Gostomel Antonov airport. pic.twitter.com/8TfUq0Pt3d — OSINT UKRAINE (@OSINT_Ukraine) February 25, 2022

News from Kyiv is that Ukrainian forces have blown up three bridges around the city to impede any tank advance pic.twitter.com/coUAEZhpQ4 — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 25, 2022

Russia has lost over 30 tanks, about 130 armoured vehicles, 7 aircraft and 6 helicopters overnight in Ukraine. Unfortunately, Ukraine's struggle resulted in 137 casualties, including 10 officers. 316 people were wounded. Our new aid to Ukraine is being transported. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) February 25, 2022