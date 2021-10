Yli 2500 ammattilaisen tarve – tälle alalle kaivataan kipeästi tekijöitä

Kansanedustaja Kalle Jokinen vaatii pelastajakoulutuksen määrän kaksinkertaistamista nykyisestä.

Kokoomuksen kansanedustaja Kalle Jokinen vaatii Sanna Marinin (sd.) hallitukselta toimia, joilla turvataan pelastusalan koulutusmäärät.

– Pelastustoimen tulevaisuus on huolestuttavan savuverhon peitossa. Arvioiden mukaan Suomessa on vuoteen 2030 mennessä noin 2 500 uuden pelastajan tarve. Tarve on valtava suhteutettuna pelastajien tämän hetkiseen määrään, joka on noin 6 200, Jokinen kirjoittaa Etelä-Suomen Sanomissa julkaistussa kolumnissaan.

Kokoomusedustajan mukaan pelastajakoulutuksen määrä pitäisi kaksinkertaistaa nykyisestä 120 henkilön vuosittaisesta koulutustahdista.

– Tästä huolimatta hallitus ei ole esittänyt Pelastusopistolle tarvittavaa rahoitusta edes nykyisen opettajamäärän turvaamiseksi eikä suunnitelmaa noin 81 miljoonan euron vuotuisen rahoitusvajeen paikkaamiseksi, kun pelastustoimen rahoitus siirtyy sote-uudistuksen myötä kunnilta valtiolle vuoden 2023 alusta, Jokinen kirjoittaa.

Hän on myös huolissaan siitä, että hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvä pelastustoimi jää sote-palveluiden jalkoihin.

– Pelastustoimen rahoitusta ei ole korvamerkitty, eikä mitään palomuuria ole sen estämiseen, etteikö pelastustoimeen tarvittavia varoja voitaisi käyttää myös muiden hyvinvointialueiden vastuulla olevien menojen kattamiseen.

Jokisen mukaan myös Hätäkeskuslaitoksella on vaikeuksia koulutetun henkilöstön saatavuudessa. Nykyiset koulutusmäärät eivät ole hänen mukaansa riittäviä.

– Maailman korkeimpiin kuuluvaa veroastetta maksavat suomalaiset ansaitsevat hädän hetkellä turvallisuusalan ammattilaisten nopean avun. Siksi turvallisuusalan koulutusmäärät ja riittävä toimintarahoitus on turvattava, kokoomusedustaja vetoaa hallitukseen.