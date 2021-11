Yli 23000 tulijaa – venepakolaisista huoli Britannian hallituksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kentin rannikolle on saapunut viime viikkoina ennätysmäärä turvapaikanhakijoita.

Pääministeri Boris Johnsonin hallituksen kerrotaan olevan yhä huolestuneempi maahan suuntaavien siirtolaisten suuresta määrästä.

Kansanedustajat ovat saaneet aiheesta runsaasti yhteydenottoja äänestäjiltä, joille luvattiin rajakontrollin tehostumista maan EU-eron myötä. Mediassa on ollut lähes päivittäin uutisia Kanaalin yli saapuvista siirtolaisten veneistä.

Times-lehden haastatteleman avustajan mukaan venepakolaisia koskeva kysymys on vienyt eniten pääministerin aikaa koronakriisin hoidon ohella. Sisäministeri Priti Patelin tiukoista lausunnoista ja Ranskan kanssa käydyistä neuvotteluista huolimatta asiaan ei ole saatu muutosta.

Viime viikon torstaina Kentin rannikolle saapui 1 185 siirtolaista, joka oli uusi päiväkohtainen ennätys. Kuluvan viikon tiistaina tulijoita oli yli tuhat.

Kuluvan vuoden aikana siirtolaisia on saapunut yli 23 500 eli yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2020. Muutama vuosi sitten Kanaalin ylittäneiden määrä oli lähes nollassa. Maan sisäministeriön mukaan vuoden 2021 aikana vain viisi siirtolaista on palautettu.

Määrien uskotaan lisääntyvän, sillä Britannian kyvyttömyys estää ylityksiä on houkutellut salakuljettajia lisäämään kuljetuksia. Priti Patel on kuvaillut turvapaikkajärjestelmää toimimattomaksi, sillä perille päässeitä on käytännössä vaikea poistaa maasta.

– Joka kerta kun ihmiset näkevät videon aiheesta, he kysyvät miksei heitä pysäytetä, hallituslähde sanoo.