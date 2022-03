Yli 2000 asukasta kuollut Mariupolissa

Ukrainan Mariupolin kaupunginvaltuusto kertoo, että 2 187 kaupungin asukasta on saanut surmansa kaksi viikkoa kestäneen venäläispiirityksen aikana.

Paikallisviranomaisten mukaan venäläiset tekivät 22 iskua kaupungiin eilen 12. maaliskuuta.

Noin puolen miljoonan asukkaan Mariupol on ollut kaksi viikkoa ilman kytköstä muuhun maahan. Tilanne on kriittinen,

– Ihmiset ovat olleet vaikeassa tilanteessa jo 12 päivää. Ei ole sähköä, ei lämmitystä. Puhelinyhteydet ovat lähes poikki. Viimeiset ruoka- ja vesivarannot ovat loppumassa, ilmoittaa kaupunginvaltuusto.

Uusimmissa satelliittikuvissa näkyy yhä syvenevä Mariupolin tuho. Kaupungin itäosa on tällä hetkellä venäläisten hallussa.

In these before and after #satellite images of #Mariupol, #Ukraine you can see destruction of homes and building. The latest imagery is from 10:16 a.m. local time on March 9, 2022. (Location: 47.099, 37.662) pic.twitter.com/J9eXaPg7gl

— Maxar Technologies (@Maxar) March 9, 2022