Yli 200 km/h päin toista autoa – shokkikolari jota harvoin näkee

Floridan Miami Beachin poliisin julkistama kolarivideo nostaa hiuksia pystyyn.

Videolla näkyy liikennevaloristeyksessä vihreällä valolla u-käännöstä tekemään lähtevä musta katumaasturi. Vastakkaiselta suunnalta suoraa etenevä Tesla ajaa päin punaisia ja törmää keskelle maasturia.

Poliisin mukaan Teslan nopeus suoralla oli 206 kilometriä tunnissa. Maasturi halkesi lähes kahtia.

Maasturin kolme matkustajaa piti kaikki vapauttaa autonromusta. He saivat vakavia vammoja: selkäydinvammoja, keuhkovaurioita ja aivovamman. Teslan 38-vuotias ajaja ja matkustaja eivät loukkaantuneet.

Poliisin mukaan maasturilla oli etuajo-oikeus ja Tesla yritti ehtiä läpi keltaisella valolla. Ajaja on saanut kolme syytettä piittaamattomasta ajamisesta.

Uskomattoman sattuman myötä liikennevaloissa oli seisomassa ambulanssi. Videolla oikealla näkyy, miten se laittaa rysähdyksen jälkeen hälytysvalonsa päälle.

